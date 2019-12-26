Sivasspor'dan Mustafa Cengiz'e: Firavun varsa Musa da var

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor.

Geçtiğimiz sezon Kulüpler Birliği'nin Galatasaray dışındaki 17 takım adına yaptığı açıklama hakkında konuşan Cengiz, “VAR kayıtları açıklansın dediğimiz için Kulüpler Birliği, 17 kulüp adına bir bildiri yayınladı. Oysa bu açıklamayı yapan 17 değil, 8 kulüptü. Firavun’un laneti gibi o bildiride imzası olan 8 kulübün 3’ü küme düştü.” dedi.

FİRAVUN VARSA MUSA VAR, LANETİ VARSA FELAK-NAS VAR

Cengiz'in bu açıklamalarına cevap veren Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Unutulmamalıdır ki; Firavun varsa Musa var, laneti varsa Felâk-Nas var. Lanet döner dolaşır yapanı bulur günümüzde canlı örnekleri olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

Otyakmaz'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

28 Kasım 2018 tarihinde dönemin Kulüpler Birliği tarafından yazılan, sadece ana hatlarından bahsedilerek bilgisi verilen, şahsen üslubunu tasvip etmediğim, buna rağmen Kulüpler Birliği kararı olarak 'haber amaçlı' resmi internet sitemizde yayınladığımız bildirinin yine gündemde olduğunu görüyoruz.

O bildiride yayınlan "Ancak özellikle Anadolu kulüplerine karşı yapılan çok daha fahiş hakem hataları karşısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu defakine benzer refleks göstermediği ve benzeri kararlar almadığı herkesin malumudur." cümlesinde TFF'ye yönelik bir eleştiriyken olayın kişiselleştirilerek temcit pilavı gibi sürekli önümüze sürülmesi büyük bir haksızlıktır ancak görüyoruz ki değişen bir şey yok. Ha Kel Hasan, Ha Hasan Kel. Önceleri Pembe Köşk'te olduğu gibi dün Beylerbeyi olur, bugün Zorlu, yarın Olimpiyat Stadı. Fakat bir şey değişmez; ezilen hep Anadolu kulüpleri olur.

Bugün yapılan dün yaptığınızı aklamaz, meşrulaştırmaz. Bizim o dönem resmi sitemizde haber niteliğinde yayınladığımız basın bülteni yüzünden 8 kulübün Firavun lanetine maruz kaldığımızı da öğrenmiş olduk. Lütfen 6 Anadolu takımını sizin bu vahşi, pervasız ve adaletsiz rekabetinize alet etmeyin. Unutulmamalıdır ki; Firavun varsa Musa var, laneti varsa Felâk-Nas var. Lanet döner dolaşır yapanı bulur günümüzde canlı örnekleri olduğu gibi!!!

Daha önce ligin ilk yarısını 2 kez lider bitirip şampiyon olamayan bir Anadolu kulübü olarak her şeyin farkındayız. Yine de hakemleri baskı altına alacak açıklamalar, görüşmeler yapmayacağız. Hakemleri rahat bırakın, vicdanlarıyla baş başa bırakın işte o zaman hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Ayrıca VAR kayıtlarının açıklanmasını sezon başında Riva'da yapılan toplantıda dile getirip destek bulamayan bir başkan olarak hem bu yılın hem de geçen yılın VAR kayıtlarının açıklanmasından yanayım. Böylece İH. Konyaspor maçı gibi Ç. Rizespor maçı da açıklanmış olur.

Saygı ve sevgilerimle.

Mecnun Otyakmaz