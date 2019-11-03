Sivasspor'dan sezonun ilk deplasman galibiyeti

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivaspor 2-0'lık skorla kazandı. Sivasspor'un gollerini 41. dakikada Hakan Arslan ile 90+1'de Arouna Kone kaydetti.

SİVAS, DEPLASMANDA İLK KEZ GALİP GELDİ

Alınan bu sonucun ardından Denizlispor 11 puanda kalırken ligdeki 5. yenilgisini aldı. Sivasspor 18 puana çıkarken bu sezon deplasmanda ilk kez galip geldi.

Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek.