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Sivassporlu Fernando 6 hafta yok

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalan Fernando'dan Sivasspor'a kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan 27 yaşındaki oyuncu, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

| Haber Merkezi
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Şampiyonluk adaylarından biri olan Sivasspor'da Fernando'dan gelen haber moralleri bozdu.

Kırmızı-beyazlı ekibin doktoru Burak Ayyıldız, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

İDMANDA SAKATLANDI

Fernando'nun geçen hafta antrenmanda girdiği ikili mücadelede sakatlandığını belirten Ayyıldız, "Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerinde sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmış olup, tedavinin en az altı hafta sürmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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