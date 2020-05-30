Sivassporlu Fernando 6 hafta yok

1 Fenerbahçe, Falette ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ancak üst üste yaşanan aksiliklerden ötürü yararlanamadığı Falette, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

2 Galatasaray, Burak Kapacak'ın peşine düştü Potansiyelli genç oyunculara yönelen Galatasaray, Bursaspor'un 20 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak için yeşil-beyazlı ekibe para artı oyuncu teklif etti.

3 13 maddede yeni futbol kuralları Türkiye Futbol Federasyonu, maçların nasıl oynanacağına dair düzenlenen yeni talimatı resmi internet sitesinden duyurdu.

4 Oğuzhan Özyakup maaşında indirime gidiyor Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren ve oyunculardan indirim talep eden yönetime, Necip Uysal'dan sonra Oğuzhan Özyakup da olumlu yanıt verdi.

5 2020 yılının en çok kazanan sporcuları Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2020 yılının en çok kazanan sporcularını sıraladı. Listenin zirvesinde 106.3 milyon dolarlık geliriyle Roger Federer yer aldı.

6 Ancelotti, Luyindama'yı istiyor Defans hattına takviye yapılmasını isteyen Everton menajeri Ancelotti'nin, transfer listesinin ilk sırasına Luyindama'yı yazdığı belirtildi.

7 Belhanda'nın menajeri: İki Katar kulübü istiyor Belhanda'nın Türkiye'deki temsilcisi Fatih İlek, Galatasaray'ı ekonomik olarak rahatlatmak için Katar kulüpleriyle görüşmeler yaptığını ve iki kulüpten 8 milyon euroluk teklif geldiğini söyledi.

8 Galatasaray, maske satışına başlıyor Galatasaray Kulübü, pazartesi günü lisanslı maske satışına başlayacağını açıkladı.

9 Beşiktaş'ın yeni forma göğüs sponsoru Vodafone ile yollarını ayıran Beşiktaş, BEKO ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.