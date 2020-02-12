Dün gece başlayan ve sabaha karşı daha da şiddetlenen karın ardından Sivas beyaza büründü.

Demir Grup Sivasspor Tesisleri'nde bulunan antrenman sahalarında 50 santimetreyi bulan kar birikintisinde futbolcular karın tadını doyasıya çıkardı.

SİVASSPOR'DAN EĞLENCELİ PAYLAŞIM

Sivasspor'un kar altındaki idmanında eğlenceli fotoğraflar paylaşıldı.

Antrenman sahası karla kaplanırken Sivasspor, "Karla birlikte herkesin içinde ki o çocuk ortaya çıkar." paylaşımını yaptı.

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanın ardından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

SİVASLI OYUNCULARDAN KARIN ÜSTÜNDE HATIRA FOTOĞRAFI

Karın üzerinde çeşitli hareketler yapan Sivasspor forması giyen oyuncular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Sivassporlu futbolcular karın tadını çıkardı VİDEO

ANTALYA MAÇI ERTELENEBİLİR

Öte yandan edinilen bilgiye göre, Sivas'ta yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye Kupası'nda oynanacak Antalyaspor maçının ertelenebileceği gündeme geldi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının sürmesi nedeniyle zemine fazla müdahale edemediklerini belirterek, stadyumun alttan ısıtmasının 29 Ekim 2019'dan beri yandığı öğrenildi.

Maçın ertelenmesi ile ilgili karara ise hakemler karar verecek. Yarın sabah stadyuma gelecek olan hakemler ve federasyon temsilcileri incelemelerinin ardından maçın ertelenip ertelenmeme kararını açıklayacak.