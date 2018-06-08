Sivassporlu futbolculardan Türkiye'ye EURO 2024 desteği

Demir Grup Sivassporlu futbolcular Robinho, Bifouma ve Aroune Kone, UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylığına destek verdi. Robinho, "Haydi gardaş Türkiye" sözleriyle beğeni topladı.

Thievy Bifouma şunları söyledi: EURO 2024 için Türkiye’nin adaylığını destekliyorum. Gerçekten saygılı insanlara sahip, harika bir ülke. Büyüleyici stadyumları var ve futbolla iç içeler. Kültürleri ne olursa olsun herkese saygı duyuyorlar.





Robinho ise şöyle konuştu: "İstanbul dediğiniz zaman bence çoklu kültür aklınıza gelmeli. İstanbul dünyanın en güzel şehri. Burada neye ihtiyacınız varsa hemen elinizin altında bulabilirsiniz. İstanbul’u harika bir şehir olarak adlandırabilirim."





Arouna Kone, "Türk mutfağı hakkında söylenecek söz yok. Başta kebap olmak üzere çok lezzetli yemekleri var. Başka yerde bulamayacağınız tatlara sahip. Hepsini burada denemek lazım." ifadelerini kullandı.