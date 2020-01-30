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Sivasspor'da Yatabare ve Kone'nin sakatlığı düşündürüyor

Süper Lig'in lideri Sivasspor'da forvet oyuncusu Mustapha Yatabare, sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

| Haber Merkezi
Sivasspor'da Yatabare ve Kone'nin sakatlığı düşündürüyor
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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı kulüple ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay,  bağlandığı bir program sırasında Arouna Kone ve Fernando'nun sakatlıkları olduğunu hatırlatırken, Mustapha Yatabare'nin de durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

"ACİL ŞEKİLDE FORVET ARIYORUZ"

Çalımbay yaptığı açıklamada "Yatabare, Rizespor maçında sakatlandı. 4 hafta olmayacak. Acil şekilde bir forvet bakıyoruz." dedi.

Ayrıca Sivasspor'da Arouna Kone'nin de sakatlığından dolayı en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

SİVASSPOR'DAN KONE İÇİN AÇIKLAMA GELDİ 

Sivasspor, sol bacak ön üst adalesinde 2. seviyeye yakın yırtık tespit edilen Arouna Kone'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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