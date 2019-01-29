Sivasspor'un yeni transferi sezonu kapattı

Demir Grup Sivasspor, Portekizli forvet Hugo Vieira ile iki gün önce 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Japonya’nın Yamaha takımından kadroya katılan yıldız oyuncu çıktığı ilk idmanda girdiği bir ikili mücadelede yerde kaldı.

Tetkikleri yapılması için İstanbul’a gönderilen başarılı forvetin çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.

Hugo Vieira, böylece sezonu kapattı. Kırmızı- Beyazlılar’ın bu nedenle kalan kısa süre içerisinde takıma bir forvet daha kazandırmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.