Sivas'ta yağan kar rakipleri korkutuyor

İlk maçı 2-0 kazanan Alanyaspor, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenilmesine rağmen yarı finale çıkan takım oldu.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Daniel Sturridge, Twitter hesabından paylaştığı videoda kar üstünde yaptığı dansla, sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatlerini üzerine çeken Ozan Tufan'a, Everton ve Southamptan'ın ardından eski günlerini arayan Sunderland da talip oldu.

8

MHK'dan hakem atamalarında 4 sürpriz

Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre Serkan Tokat, Ümit Öztürk, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek bu hafta oynanacak maçlarda görev alamadı.