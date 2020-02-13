Sivas'ta yağan kar rakipleri korkutuyor

Süper Lig lideri Sivasspor, Türkiye Kupası'nda oynayacakları Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular yüksekliği 50 santimerteyi bulan zeminde çalıştı.
Kar topu savaşı da yapan kırmızı-beyazlı oyuncular, eğlenceli anlar yaşadı.
G.SARAY SİVAS'A GELECEK
Öte yandan şehirde yağan kar, Sivas deplasmanına henüz gitmeyen takımları tedirgin ediyor.
Zirvedeki ekiplerin hepsiyle evinde oynayan Yiğidolar, 25. haftada sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Lider Sivasspor karın tadını çıkardı - İZLE