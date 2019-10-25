Skibbe: Galatasaray'da 2 yıl boyunca paramı ödemedi

Borussia Dortmund U-19 takımının teknik direktörlüğünü yürüten Michael Skibbe, ülkesi Almanya'da verdiği bir röportajda eski kulübü Galatasaray'a çok ağır eleştiriler yöneltti.

Spox adlı internet sitesinin sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adamın sözleri şöyle:

"Şayet bir yerde üç ay boyunca maaş alamıyorsanız kulübünüze dava açabilirsiniz. Ne yazık ki bu durum Türkiye'de çok yaygın. Hâl böyle olunca sakin ve öngörülebilir bir ortamda çalışmak imkansız hâle geliyor. Türkiye'de çalıştığım dönemde benim de maaşım sadece bir kez değil, pek çok kez geç ödendi. Zaten Eskişehirspor'dan ayrılmamın ve kulübe dava açmamın nedeni de bu."

"LÜTFEN BİZİ MAHKEMEYE VERME DEDİLER"

"Galatasaray da iki yıl boyunca birkaç yüz bin euroluk paramı ödemedi. O dönemde Eintracht Frankfurt'ta çalıştığımdan bu, benim için büyük bir problem değildi. Galatasaray yöneticileri bana sürekli 'Lütfen bizi mahkemeye verme. Paranı alacaksın.' diyordu. Eintracht'tan 2011 yılında ayrılmadan hemen önce bana olağanüstü bir para ödediler. Bu, gerçekten çok tuhaf bir durumdu."

"Türkiye'deki maaş krizi, kulüplerin doğru dürüst yönetilememesinden kaynaklanıyor. Özellikle transferlerde pek çok yanlış yapılıyor. Bazen hiçbir şekilde anlamlandıramadığınız para akışları oluyor. Galatasaray'da birlikte çalıştığım yöneticiler çok iyi insanlardı. Çok iyi bir ilişkimiz vardı ve sürekli buluşup yemek yerdik. Onları bu yüzden mahkemeye vermedim. Paramı bir gün alacağımı biliyordum."

