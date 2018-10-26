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Skibbe Yunanistan ile yollarını ayırdı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe, Yunanistan Milli Takımı'nda da yapamadı. Yunanlar 53 yaşındaki hocanın görevine son verildiğini duyurdu.

Skibbe Yunanistan ile yollarını ayırdı
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Michael Skibbe, Yunanistan'da da yapamadı.

Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Vangelis Grammenos, ülke basınına yaptığı açıklamada, 53 yaşındaki Skibbe'nin görevine son verildiğini duyurdu.

YENİ HOCA ANGELOS

Grammenos, teknik direktörlük görevini Angelos Anastassiadis'in devralacağını açıkladı.

2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamayan Skibbe yönetimindeki Yunanistan Milli Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta çıktığı 4 maçta topladığı 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

TÜRKİYE'DE 3 TAKIM ÇALIŞTIRMIŞTI

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor'u da çalıştıran Skibbe, 2015'te Yunanistan Milli Takımı'nın başına geçmişti.

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