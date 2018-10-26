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Uğur Meleke: Fenerbahçe sıradan bir takım gibi

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Bahri Havadır: Şenol Güneş parayı iade etti

1 Beşiktaş'ı yıkan Samatta'nın maaşı Beşiktaş-Genk maçında sahanın en etkili ismi olan Samatta'nın yıllık 250 bin euro kazandığı öğrenildi.

2 Skibbe Yunanistan ile yollarını ayırdı Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe, Yunanistan Milli Takımı'nda da yapamadı. Yunanlar 53 yaşındaki hocanın görevine son verildiğini duyurdu.

3 Beşiktaşlı taraftarlar futbolcuları protesto etti Genk'e 4-2 yenilen Beşiktaş'ta tribünleri dolduran taraftarlar, Gökhan Gönül ve Medel hariç bütün futbolcuları ıslıkladı.

4 Şenol Güneş: Tepkiler abartı olabiliyor Genk'e 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarın tepkilerinden nasibini alanlar arasında Şenol Güneş de yer aldı. Eleştirilere cevap veren Güneş, "Biz mesajları aldığımızı düşünüyorum" dedi.

5 Quaresma: Kötüysem yine ayrılırım Beşiktaş taraftarının tepkisinde haklı olduğunu söyleyen Quaresma, "Sorun bensem ayrılırım" dedi.

6 Akhisarspor İspanya'da dağıldı UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Akhisarspor, Sevilla deplasmanında 6-0 mağlup oldu.

7 Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'e sitem Beşiktaş'ın Genk'i ağırladığı UEFA Avrupa Ligi maçında kötü gidişat ilk kez tribünlere yansıdı. Taraftar Şenol Güneş ve öğrencileri aleyhine tezehüratlar yaptı.

8 Beşiktaş evinde Genk'e mağlup oldu Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Belçika'nın Genk ekibine sahasında 4-2 mağlup oldu.

9 Fenerbahçe Belçika'dan 1 puanla ayrıldı Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın Anderlecht takımıyla 2-2 berabere kaldı. Galibiyete daha yakın olan sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düşse de büyük hırsla geri dönüşe imza attı.