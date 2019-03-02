Skriniar: Devler Ligi'ni kazanırsak adımı değiştiririm

Inter ve Slovakya Milli Takımı'nın futbolcusu Milan Skriniar, çarpıcı bir açıklama yaptı.

"İSMİMİ DEĞİŞTİRECEĞİM"

Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa ismini değiştireceğini dile getiren Milan Skriniar, "Inter ile kupalar kazanmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak harika olur. Eğer kazanırsak, ismini Inter Milan Skriniar olarak değiştireceğim" dedi.

"EN İYİ KULÜPTEYİM"

Milan Skriniar sözlerini "Şu an burada çok mutluyum. 15 yıl Inter'de kalmak isterim. Çünkü en iyi kulüpteyim" ifadeleriyle tamamladı.

Sampdoria'dan 2017 yılında 34 milyon euroya Inter'e transfer olan Skriniar, bu sezon 32 maçta 1 asist yaptı.