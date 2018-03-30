Skrtel: 8 maç var her şey mümkün

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel; mili maç haftasını, Tayland ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlığı ve ligin 27.haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacakları mücadeleyi Fenerbahçe Televizyonu'na değerlendirdi.

İyi bir milli maç haftasını geride bıraktığını belirten Martin Skrtel, Türkiye Ligi hakkındaysa, "Önümüzde 8 maç var ve her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

''VİDEOYU İZLEDİĞİMDE ÇOK KÖTÜ GÖZÜKÜYORDU''

Slovakya ile Tayland milli takımları arasında oynanan hazırlık maçında, başına aldığı top darbesi sonrası yaşadığı sakatlığı da değerlendiren Skrtel, "Futbolun içinde yaşanabilen olaylar bunlar. Aslında ben, rakip oyuncuya baskı yapma düşüncesindeyim. O an onun, topu ters tarafa aktarmayı çalışacağını hiçbir şekilde düşünmedim. Nitekim rakip topa sert bir şekilde vurdu ve top benim çene altıma geldi. Açıkçası topun geldiği andan sonra da pek bir şey hatırlamıyorum. Daha sonradan videoyu izlediğimde çok kötü gözüktüğünü gördüm." ifadelerini kullandı.

BİZ KAZANMAK İSTİYORUZ

Fenerbahçe'nin, ligdeki mücadeleyi istediği yerde noktalayabilecek güce sahip olduğunu da dile getiren başarılı futbolcu, "Önümüzde 8 maç var ve her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Lig halen her şeye gebe bir durumda, çünkü takımlar arasında seviye farkı çok azaldı, bunu görüyoruz. Her takım, her takımı mağlup edebiliyor. Sürpriz puan kayıpları yaşanabiliyor. Şu anda özellikle ligin üst tarafındaki takımlar da, birbirine çok yakın durumdalar. Bu nedenle, bu mücadele kıyasıya bir şekilde devam ediyor. Bizim tek isteğimiz; maçlarımızı kazanmak. Maç maç düşünmeliyiz. Her hafta o maça odaklanarak önümüzde bakmalıyız. Rakiplerimizin puan kaybedeceğine de inanmalı ve bunu dilemeliyiz. Bir kez daha altını çizmek istiyorum; her şey mümkün ve bu mücadeleyi istediğimiz yerde noktalayabilecek gücümüz var, bunun da mümkün olabileceğini düşünüyorum." şeklinde bir açıklamada bulundu.