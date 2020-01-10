Skrtel: Atalanta'nın aradığı stoper ben değildim

Skrtel, Başakşehir'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sakatlığı bulunan Slovak stoper, devam eden tedavisiyle ilgili, "Roma maçında bir sakatlık yaşamıştım ve bu sakatlık benim için 6 haftaya mal oldu. Ama şu an takımla beraberim, antrenmanlara çıkıyorum. Tahmin ediyorum ki ikinci yarının ilk maçında takımla beraber olacağım." ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra transfer olduğu Atalanta'dan, forma giymeden ayrılmasının gerekçesini şu sözlerle anlattı: "Bunun birkaç sebebi var ama asıl sebebi öğrenmek istiyorsanız tamamen oyun tarzı ve antrenman şekli. Oyun tarzından kastım şu, benim yıllardır alıştığım kendime has bir oyun tarzım var. Ama Atalanta'nın oynadığı sistem ve oynadığı oyun tarzı çok farklıydı. Ve benim orada kaldığım 1 ay sürecinde gördüğüm şey aradıkları özellikteki stoper ben değildim. O yüzden ayrılmak hem benim hem de onlar için daha iyi olacaktı. O dönemde Başakşehir'e gelme şansım doğdu ve ben de bu şekilde Başakşehir'e katılmış oldum. Bundan dolayı çok mutluyum."