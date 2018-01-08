Skrtel: Cenk Premier Lig'de de başarılı olacaktır

Fenerbahçe'nin Slovakyalı savunma oyuncusu Martin Skrtel, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Martin Skrtel'in açıklamaları...

"BATARYALARI ŞARJ EEDİYORUZ"

"Hazırlık süreci beklediğimiz gibi geçiyor. Bataryamızı tekrar şarj etmeye çalışıyoruz. İyi ve sert antrenmanlarla ikinci yarıya hazırlanıyoruz."

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

"Savunma oyuncuları hep aynı partnerle oynamak ister. Sakatlık vardır, ceza vardır, mecburen değişiklikler olur. Sahada çıktığımızda kiminel oynarsak oynayalım, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

"CENK TOSUN BAŞARILI OLUR"

"Türkiye ile İngiltere farklı ligler. Cenk Tosun da orada olduğu sürece İngiltere Premier Lig'i öğrenecek. Türkiye'de kalitesini gösterdi. İngiltere'de de iyi işler yapacaktır. Liverpool-Everton derbisinin tadını alacaktır. Dünyanın en iyi ligine gitti, nasıl bir performans sergileyeceğini göreceğiz."