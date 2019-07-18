Skrtel, Fenerbahçe'de kalıyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde de hareketli günler yaşıyor.

SKRTEL SÖZLEŞME UZATACAK

Allahyar, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Vedat Muriç ve Garry Rodrigues'i kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip Skrtel'le yeniden anlaşıyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Slovak stoper, İskoçya'nın Rangers takımıyla görüşmüş ancak sonuç alamamıştı. Son olarak Başakşehir'le masaya oturan deneyimli stoperin beklediği teklifi İstanbul ekibinden de alamadı.

Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşme uzatma kararı aldı.

Savunma bölgesine henüz takviye yapmayan Kanarya, Skrtel'in kalması durumunda 1 stoper daha alacak ve bu bölge için transfer tahtasını kapatacak.

Öte yandan Fenerbahçe'nin bir diğer stoperi Neustadter takımdan ayrıldı.