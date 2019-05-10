Skrtel Fenerbahçe'den ayrılıyor

Gelecek yılın kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sözleşmesi sona erecek olan Skrtel'e 1 yıllık teklif yaptı. Slovak futbolcu teklifi kısa süreli bulduğu için kabul etmedi.

AYRILIK HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

34 yaşındaki deneyimli futbolcu yönetimle yaptığı transfer görüşmesinden sonuç alamadı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda 1 yıllık sözleşme teklif edilen Skrtel, daha uzun süreli bir kontrat istediğini belirterek Fenerbahçe'yi reddetti. Deneyimli futbolcu sarı-lacivertli ekibin teklifini maddi olarak da yetersiz buldu.

Yaşı gereği futbolu bırakmadan önce son kez kontrat yapacak olan Skrtel, uzun süreli ve maddi açıdan tatmin olacağı bir sözleşme bekliyor. İstediği şartları Fenerbahçe'de bulamayan Slovak isim rotayı diğer ülkelere çevirdi.

ABD, Çin ve Arap ülkelerinden talipleri olan Skrtel, menajerine transfer görüşmesi yapması için yetki verdi. Ayrılık hazırlıklarına başlayan deneyimli ismin kendine ait arabasını da sattığı ortaya çıktı. Skrtel'in bu hareketinin ayrılık anlamına geldiği ifade ediliyor.

Bu sezon 25 maçta Fenerbahçe forması giyen Skrtel ayrılık iddilarına, "Evet, teklifleri ben de duyuyorum. Genel olarak bir cevap vereyim; ilgilenen takımlar hep vardı ve olacak. Menajerlerime geliyor teklifler, oturup konuşacağız" şeklinde cevap vermişti.