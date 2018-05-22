Ensonhaber.com'a dön

Skrtel Glasgow Rangers'a transfer oluyor

Skrtel, eski takımı arkadaşı Gerrard'ın çalıştırdığı Glasgow Rangers'a transfer oluyor. Slovak stoperin F.Bahçe'ye 3.5 milyon euro kazandıracağı öğrenildi.

Skrtel Glasgow Rangers'a transfer oluyor
Yorum Yap

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Martin Skrtel için Rangers'ın yaptığı teklifi kabul etti.

İMZA 3 YILLIK

İskoç ekibinin, Skrtel ile yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği ve Slovak yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Haberde; Skrtel'in eski takım arkadaşı olan ve Rangers'ın teknik direktörlüğüne getirilen Steven Gerrard'ın, bu transferde büyük rol oynadığı kaydedildi.

3 GOL 1 ASİST

Fenerbahçe'ye 2016 yılında 6 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 33 yaşındaki Skrtel, 3.5 milyon euroya satılacak.

Bu sezon 30 maçta forma giyen tecrübeli stoper, 3 gol attı ve 1 de asist yaptı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM