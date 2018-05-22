Skrtel Glasgow Rangers'a transfer oluyor

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Martin Skrtel için Rangers'ın yaptığı teklifi kabul etti.
İMZA 3 YILLIK
İskoç ekibinin, Skrtel ile yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği ve Slovak yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Haberde; Skrtel'in eski takım arkadaşı olan ve Rangers'ın teknik direktörlüğüne getirilen Steven Gerrard'ın, bu transferde büyük rol oynadığı kaydedildi.
3 GOL 1 ASİST
Fenerbahçe'ye 2016 yılında 6 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 33 yaşındaki Skrtel, 3.5 milyon euroya satılacak.
Bu sezon 30 maçta forma giyen tecrübeli stoper, 3 gol attı ve 1 de asist yaptı.