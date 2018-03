Skrtel: G.Saray'a karşı kazanma serimiz devam edecek

Hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncei sarı-lacivertli ekibin Slovak futbolcusu Skrtel basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'a karşı zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden Skrtel, "Bir derbi maçı oynayacağız, derbiler her zaman özel maçlar olmuştur. Yine kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Motivasyon rakipten gelmez, buradaki herkesin motivasyonu Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpten oynamaktan kaynaklanıyor. Sahada, rakibinden daha iyi ve daha şanlı olmak isteyen bir futbolcu grubu olacak. Takım halinde bu maça iyi hazırlanıyoruz ve şunun sözünü verebilirim; o gün sahada olan arkadaşlarım bu maçı kazanmak için her şeyi verecek. 19 yıllık bir seri var, bu seri cumartesi günü de devam edecek. Taraftarımızın da desteği ile Galatasaray karşısından yine galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.