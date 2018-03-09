Skrtel: Hedefimiz şampiyonluk

Fenerbahçe’de diz sakatlığını atlatıp sahalara geri dönen Martin Skrtel, Slovakya Futbol Federasyonu’nun resmi sitesine bir röportaj verdi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Sakatlığı ve Fenerbahçe’nin son durumu hakkında bilgiler veren Skrtel, dizindeki sıkıntılardan bahsetti. Şu an için iyi durumda olduğunu aktaran Slovak yıldız “Çok mutluyum, kendimi iyi hissediyorum ve iyi durumdayım. Birçok testten geçtim dizimle alakalı ve şu anda iyiyim. Hala acı hissediyorum ama bu çok büyük bir acı değil, oynamama enegel değil" dedi.

"CAN SIKICI BİR SAKATLIKTI"

Sakatlık sürecinin zor oluğunu ifade eden Martin Skrtel, “Kesinlikle can sıkıcı bir sakatlıktı. Eğer oynamaya devam etsem, risk alsam sakatlık daha ciddi boyutlara varabilirdi. Birkaç ay boyunca oynayamazdım” diye konuştu.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe’nin ligde dördüncü sıraya gerilemesine de değinen Skrtel, “Bizim hedefimiz hala en yükseği. Ligin sonuna kadar daha çok maçımız var. Maç maç gitmeyi planlıyoruz ve herkes sezon sonunda şampiyon olmak istiyor” yorumunu yaptı.