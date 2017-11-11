Skrtel: Kariyerimin en iyi dönemindeyim

Fenerbahçe'de son 7 maçta sadece 1 kez sahaya çıkan ve vertigo hastalığı olduğu iddia edilen ancak Slovakya Milli Takımı'nın Ukrayna ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Martin Skrtel, Slovakya basınına röportaj verdi.

KARİYERİMİN EN İYİ DÖNEMİNDEYİM

Ukrayna maçına kaptan olarak sahaya çıkan Skrtel, ''Milli Takım'ı bırakacak mısın?'' sorusuna ''Büyük bir takımı temsil etmek her futbolcunun hayalidir. Bitirmek çok zor çünkü kariyerimin en iyi dönemini geçirdiğimi düşünüyorum. Formum ve sağlığım izin verdikçe devam etmek istiyorum'' şeklinde konuştu.

''DURICA'YI ÇOK ÖZLEYECEĞİM''

Trabzonspor forması giyen Jan Durica'nın Milli takımı bırakması hakkında konuşan Slovak oyuncu, ''2004 yılından beri Durica ile yan yana oynuyordum. Eşsiz bir oyuncu. Onu çok özleyeceğim. Tüm takım özleyecek. Kariyeri için onu tebrik ediyorum. Genç oyuncularımız var ve devam etmemiz lazım'' sözlerini kullandı.