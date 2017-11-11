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Skrtel milli takımda 11'de yer aldı

Sakatlık gerekçesiyle Fenerbahçe'de forma giyemeyen Martin Skrtel, Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında Slovakya'nın ilk 11'inde yer aldı.

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Skrtel milli takımda 11'de yer aldı

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ilk 4 hafta tüm maçlarda 90 dakika forma giyen ancak son 7 maçta sadece 1 kez forma giyebilen Martin Skrtel, Slovakya'nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında sahada yer aldı.

İLK 11'DE BAŞLADI

Vertigo sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe formasından uzak kaldığı iddia edilen Skrtel, Ukrayna ile oynanan maçta Slovakya'nın kaptanı olarak sahaya ilk 11'de çıktı.

İlk 4 haftada 2 gol atarak başarılı bir performans gösteren Slovak futbolcu, sonraki 7 haftada sadece Akihsarspor maçında forma giymişti.

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