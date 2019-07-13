Skrtel Parma'ya transfer oluyor

Şu ana kadar kaleci orta saha ve forvet transferleri yapan Fenerbahçe'de defans hattındaki kalite eksikliği taraftarı endişelendiriyor.

Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Altay Bayındır, Allahyar, Murat Sağlam ve Garry Rodrigues transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, Kolarov ve Kjaer ile ilgilense de, oyuncuların kulüplerinden henüz olumlu bir geri dönüş alamadı.

NEUSTADTER'DEN SONRA SKRTEL DE GİTTİ

Roman Neustadter ile yollarını ayıran Kanarya, uzun süredir Skrtel ile sözleşme uzatma konusunda görüşmeler yapıyordu.

Ancak Türkiye'den ayrılmak isteyen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Parma ile anlaştığı ortaya çıktı.

Böylece teknik direktör Ersun Yanal'ın elinde sadece Sadık Çiftpınar-Serdar Aziz ikilisi kaldı. Yönetimin kısa süre içerisinde defans bölgesine takviye yapması bekleniyor.