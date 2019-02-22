Skrtel Slovenya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Martin Skrtel, Milli takımı bıraktığını açıkladı. Tecrübeli stoper bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Martin Skrtel, Slovakya Milli Takımı formasını 103 kez giydi ve 6 gol attı.

YERİMİ GENÇ FUTBOLCULARA BIRAKMA ZAMANI GELDİ

Skrtel'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"15 yıllık bir serüvenin ardından Milli Takım'dan ayrılmaya karar verdim. Bu formayı giymek benim için her zaman şerefti. Ülkemi temsil etmekten dolayı sürekli gurur duydum. 34 yaşındayım ve yerimi genç futbolculara bırakma zamanı geldi. Çalıştığım tüm çalışma arkadaşlarıma, koçlarıma ve teknik ekibe teşekkür ederim. Beni destekleyen herkese ayrıca teşekkür etmek isterim. Takımdan ayrılıyorum ama düşüncelerim hep sizinle olacak çocuklar... Gelecek için sizlere iyi şanslar diliyorum"