Skrtel: Tekme atarım ama sahada kalır

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"SERT OYNARIM, TEKME ATARIM"

Martin Skrtel oyun yapısıyla ilgili olarak ilginç ifadeler kullandı... FB TV’ye konuşan Slovak yıldız, “Diğer insanların benim hakkımda ne düşündüğünü bilmiyorum. Ben her zaman sıcakkanlı olmaya çalışırım ama tabii ki karakterim saha içi ve saha dışı olarak ikiye ayrılır. Dolayısıyla biraz sert oynamam gerekirse, sert oynarım, tekme atarım ama bu tabii ki saha içinde kalır. Saha dışında herkes benim sıcakkanlı ve kibar olduğumu söyleyecektir” dedi.