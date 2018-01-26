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Skrtel Trabzonspor'a karşı zor

Son 4 antrenmanda takımdan ayrı kalan ve dizinde ağrıları bulunan Skrtel'in Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor.

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Skrtel Trabzonspor'a karşı zor

Fenerbahçe’de Martin Skrtel yine antrenmana çıkmadı.Sarı lacivertlilerde diğer stoperlerden Luis Neto ve Yiğithan Güveli de bu maçta forma giyemeyecek.

JOSEF STOPERE GEÇECEK

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın bu durumda Josef de Souza’yı stopere çekmesi bekleniyor. Savunmadaki diğer futbolcu ise Roman Neustadter olacak.

Sarı lacivertlilerde Giuliano ve Vincent Janssen’in de sakatlıkları sürüyor. Bu arada önceki gün dinlendirilen Mathieu Valbuena takımla çalıştı. Fransız yıldız Trabzonspor deplasmanında forma giyebilecek.

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