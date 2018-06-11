Skrtel'den transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, Rus basınına özel bir röportaj verdi ve eski takımı Zenit'e dönme ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

2004 - 2008 yılları arasında Zenit forması giyen 33 yaşındaki oyuncu, "Zaman zaman Zenit maçlarını izliyorum. İzleyemediğimde de skorlara bakıyorum. Rusya'dan sadece iyi anılarım var. St. Petersburg kibar insanların olduğu güzel bir şehirdi" diye konuştu.

"ZENIT'E ANCAK TURİST OLARAK DÖNERİM"

Zenit'e geri dönme ihtimalinin olup olmadığı sorusunun üzerine gülen Skrtel, "Ha ha ha, büyük ihtimalle, St. Petersburg'a bundan sonra turist olarak dönerim, bir oyuncu olarak değil" şeklinde cevap verdi.

"NEUSTADTER ALINMAMASINA ÇOK ŞAŞIRDIM"

Roman Neustadter'in Rusya Milli Takımı'na alınmaması ile ilgili de görüşleri sorulan Skrtel, "Şaşırdım. Roman'ın bu sezon nasıl oynadığını biliyorum. Fenerbahçe'nin en iyi stoperiydi ve iyi bir iş çıkardı. Ancak tabii ki kararları teknik direktör veriyor. Neustadter'i almamasının nedenleri vardır. Roman'ın oyun tarzını beğeniyorum. Sakin, topla oyunda iyi, agresif ve rakipleri için hayatı zorlaştırıyor. Hava yollarında iyi, aynı zamanda goller de atıyor" ifadelerini kullandı.