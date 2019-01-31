Skrtel'in cezası 2 maça indirildi

Tahkim Kurulu, Ümraniyespor maçında kırmızı kart gördüğü gerekçesiyle 3 maç ceza alan Fenerbahçeli Martin Skrtel'in cezasını 2 maça indirdi.

İşte Tahkim Kurulu kararları:

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Martin Skrtel'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezasının, FDT'nin 13.maddesinin tatbik edilmesi neticesinde; takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezasına indirilmesi suretiyle PFDK kararının düzeltilerek onanmasına oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin saha aydınlatmasının misafir takım seyircileri tribünden ayrılmadan kapatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.