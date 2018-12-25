1 Slimani ve Benzia'nın ilk yarı performansları Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Slimani ilk yarıyı 1 gol, Benzia ise sadece 1 asistle tamamladı.

2 Skrtel'in Noel paylaşımı taraftarı kızdırdı Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel'in Antalyaspor maçı sonrasında paylaştığı fotoğraf taraftarların tepkisini çekti.

3 Ali Koç'a seslenen taraftara polis müdahale etti Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından bir taraftar Ali Koç'a "Başkanım yine takım otobüsle mi dönecek?" diye seslendi. Taraftara polis müdahale etti.

4 Ersun Yanal: Fenerbahçe'nin ruhu burayı kabul etmez Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Biz şeklen buradayız, ruhen değil. Ruhen olmadığımız bu yerde şeklen de olmayacağız." dedi.

5 Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'la berabere kaldı Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Antalyaspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ilk yarıyı 17. sırada tamamladı.

6 Serdar Aziz Maldivler'de tatilde Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı maçın öncesinde bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkarılan Serdar Aziz, eşiyle birlikte Maldivler'e tatile gitti.

7 Arsenal, Mesut'la İsco'yu takas etmek istiyor Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Real Madrid'in takımdan göndermek istediği İsco ile takas edilmesini istiyor.

8 Sivasspor, Robinho'yla sözleşme uzatmak istiyor Sivasspor Başkan Mecnun Otyakmaz, adı İstanbul ekipleriyle anılan Robinho'yu bırakmayacaklarını söyledi.

9 Beşiktaş'ın ara transfer stratejisi Beşiktaş'ın devre arası transfer planlaması netleşiyor. Bir golcü bir de stoper alacak olan siyah-beyazlılar, Love, Larin ve Tolgay Arslan'la yollarını ayıracak.