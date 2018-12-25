Skrtel'in Noel paylaşımı taraftarı kızdırdı

Antalyaspor'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, ilk yarıyı 16 puanla 17. sırada tamamladı. Tarihinde ilk kez devre arasına küme hattında giren sarı-lacivertlilerde Skrtel'in paylaşımı tepkilere neden oldu.
NOEL MESAJI PAYLAŞTI
Slovak oyuncu, Roman Neustadter ve Islam Slimani ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak takipçilerinin Noel'ini kutladı. Paylaşılan fotoğrafta yüzleri gülen futbolcuların bu durumu sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.
Fenerbahçe taraftarları, tarihi kötü tablonun ardından oyuncuların moralinin bozuk olmadığını gözler önüne sermesine isyan etti.