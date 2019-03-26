Skrtel'in yerine Mina geliyor

Sarı-lacivertli ekipte gelecek sezonun çalışmaları devam ediyor.

SKRTEL'İN YENİ ADRESİ PARMA

Sözleşmesi bitecek birçok oyuncuyla yollarını ayırlamayı planlayan Fenerbahçe, Skrtel'in takımda kalmasını istese de Slovak oyuncu İtalya'nın yolunu tutacak.

Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Slovak stoperin, Serie A Ligi ekiplerinden Parma ile her konuda anlaşmaya vardığı ifade ediliyor. Skrtel 2 yıllık kontrat istedi, Fenerbahçe'nin teklifi ise 1 yıllık olunca taraflar anlaşamadı.

GEÇEN SEZON ALINAMADI, BU KEZ KİRALANCAK

Ali Koç'un Barcelona ile bağlantılarını kullanarak transfer etmeye çalıştığı Mina, geçen sezon 30 milyon euro bedelle Everton'ın yolunu tutmuştu. Dünya Kupası'nda büyük çıkış yakalayan Kolombiyalı stoper İngiliz ekibinde ise yeteri kadar süre alamıyor.

İspanyol devinde forma şansı bulamadığı için Everton'a giden Mina, Ada'da da umduğunu bulamadı. Bu sezon sadece 14 karşılaşmada oynayan Yerry Mina, sezon sonunda ayrılmak istiyor.

Everton da oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Mina'yı kiralayacağı belirtiliyor.