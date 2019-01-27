Skubic ve Milosevic imzaladı

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Sloven sağ bek Nejc Skubic ve 23 yaşındaki Boşnak ofansif orta saha oyuncusu Milosevic için Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp asbaşkanı Osman Koçak, Skubic'in, Süper Lig'in en değerli futbolcularından biri olduğunu vurguladı.

Antalya kampında yaptıkları görüşmelerde tüm konularda kendisiyle anlaştıklarını anlatan Koçak, şunları kaydetti: Konya ekibi resmi sitesinden Skubic'in imzası için şu açıklamayı yayınladı;

Atiker Konyaspor’umuzun Antalya kampında transfer komitemizle futbolcumuz arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonunda 3 yıllık anlaşma sağlanmıştı. Nejc Skubic için Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda imza töreni gerçekleştirildi. Törene Asbaşkanlarımızdan Osman Koçak, Skubic’in eşi Jusa Neza Mihelcic ve oğlu Lan Skubic katıldı.

Törende konuşan Asbaşkanımız Osman Koçak, “Skubic Türkiye Süper Lig’in en değerli futbolcuları arasında üst sıralarda yer alan bir oyuncu. Kendisi ile 3 yıl daha devam etme kararı aldık. Antalya kampında yapılan görüşmeler neticesinde tüm konularda anlaştık ancak Skubic imzayı Konya’da atmak istediğini bizlere iletti. Bu aidiyet hissi hepimizi çok mutlu etti ve bugün kendisi için burada imza töreni yapıyoruz. Performansından, takıma ve camiaya uyumundan son derece memnunuz. Onu artık bizden biri gibi görüyoruz. Öyle inanıyoruz ki , Skubic önümüzdeki süreçte kulübümüzü öngördüğümüz hedeflere ulaştırmada büyük katkı sağlayacak. Kendisine ve camiamıza imzanın hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.