Skuletic Sivasspor'da

Kone ve Yatabare'den gelen sakatlık haberleriyle sarsılan Sivasspor, santrafor bölgesine takviye yaptı.

Yiğidolar, Gençlerbirliği'nin eski futbolcusu Petar Skuletic'i kadrosuna kattı.

Skuletic ile anlaşma sağladıklarını dile getiren Rıza Çalımbay, "Skuletic, Sivas'a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek. Ondan sonra da Gaziantep'e gelip takıma katılacak. Çünkü kadromuzda forvet olarak sadece Yatabare kaldı. Sıkıntılı haftalar geçireceğiz ama arkadaşlarımız da geldikten sonra takım ve oyuncu kadrosu olarak tekrar eski hüviyetimize kavuşacağız." ifadelerini kullandı.