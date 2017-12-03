Skuletic'ten harika gol

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında evinde Sivasspor'u konuk etti.

Mücadeleye, Karadağlı futbolcu Petar Skuletic'in attığı harika gol damgasını vurdu.

SKULETİC HARİKA GOL ATTI

Savunmadan Ousmane N'Diaye'nin attığı hava topunu Diallo Guidileye kafasıyla Petar Skuletic'e gönderdi.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

Topu önce ayağı, sonra diziyle kontrol eden Skuletic, yaklaşık 25 metreden vuruşunu yaptı ve harika bir gole imza attı.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

PUSKAS'A ADAY OLUR

Skuletic'in attığı muazzam gol, kısa süre içerisinde sosyal medyada oldukça çok ilgi gördü. Kendi hesaplarından paylaşım yapan futbolseverler, bu golün Puskas'a aday olabileciğini söyledi.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)