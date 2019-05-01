Ali Koç: Bu kadar kötü F.Bahçe görmemiştim

Fikret Orman: Burak bizi pişman etti

Dünyanın en yavaş penaltı atışının gol olması

1 Liverpool-Barcelona maçı Cüneyt Çakır'ın 7 Mayıs'ta Liverpool ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

2 Hakim Ziyech Fenerbahçe'yi pişman etti Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan ancak Comolli'nin Benzia tercihi nedeniyle alınamayan Hakim Ziyech, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde finale taşıyor.

3 Sky Sports'a göre Babel G.Saray'a geliyor Sky Sports, Fulham'ın küme düşmesinin ardından kariyerine İngiliz ekibiyle devam etmeme kararı alan Ryan Babel'in, yeniden Türkiye'ye döneceğini yazdı.

4 Fatih Terim: Herkesi susturacağız Sezon başından bu yana haksızlığa uğradıklarını iddia eden Fatih Terim, "4'te 4 yaparak herkesi susturun" diyerek oyuncularını motive etmeye çalıştı.

5 Galatasaray ve Beşiktaş'ta sakatların son durumu Pazar günü oynanacak dev derbi öncesi Galatasaray'da Semih Kaya ve Sinan Gümüş'ün ardından Marcao'nun da iyileştiği öğrenildi. Beşiktaş'ta ise tek eksik sezonu kapatan Gary Medel.

6 Vedat Muriç'in Fenerbahçe aşkı Attığı 13 gol ve yaptığı 7 asistle Ç.Rizespor'u sırtlayan isim olan Vedat Muriç'in hedefi gelecek sezon Fenerbahçe forması giymek. Kosovalı futbolcu, transfer için Rize ekibinden anlayış bekliyor.

7 Alanyaspor'dan Josef Sural'ın ailesine yardım Alanyaspor, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Josef Sural'ın 2.5 yıllık maaşının tamamını ailesine bağışlama kararı aldı.

8 F.Bahçe'de yeri garanti olan futbolcular Fenerbahçe'de gelecek sezon Harun Tekin, Hasan Ali, Serdar Aziz, Mehmet Topal ve Dirar'ın yerleri garanti olarak görülüyor. Ersun Yanal'ın en az 6 transfer istediği öğrenildi.

9 Galatasaray'ın Mitroglou kararı Fatih Terim, devre arasında kiralanan Mitroglou'nun performansından memnun değil. Yunan golcünün sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.