Ensonhaber.com'a dön

Sky Sports'a göre Babel G.Saray'a geliyor

Sky Sports, Fulham'ın küme düşmesinin ardından kariyerine İngiliz ekibiyle devam etmeme kararı alan Ryan Babel'in, yeniden Türkiye'ye döneceğini yazdı.

Sky Sports'a göre Babel G.Saray'a geliyor
Yorum Yap

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel, iyi bir performans göstermesine rağmen İngiliz ekibinin küme düşmesine engel olamamıştı.

İngiltere'nin Sky Sports sitesi, kariyerine Fulham'da sürdürmek istemeyen Hollandalı yıldızın yeniden Türkiye'ye döneceğini yazdı.

GÖRÜŞMELER RESMEN BAŞLADI

Gazete, Galatasaray'ın yıldız futbolcuyu transfer etmek için görüşmelere resmen başladığını duyurdu.

Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Donk, geçtiğimiz günlerde İnstagram hesabından Babel'e "Haidee gell kırmızı kaffa" şeklinde bir mesaj atmış ve taraftarı heyecanlandırmıştı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM