Sky Sports'a göre Babel G.Saray'a geliyor

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel, iyi bir performans göstermesine rağmen İngiliz ekibinin küme düşmesine engel olamamıştı.
İngiltere'nin Sky Sports sitesi, kariyerine Fulham'da sürdürmek istemeyen Hollandalı yıldızın yeniden Türkiye'ye döneceğini yazdı.
GÖRÜŞMELER RESMEN BAŞLADI
Gazete, Galatasaray'ın yıldız futbolcuyu transfer etmek için görüşmelere resmen başladığını duyurdu.
Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.
Öte yandan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Donk, geçtiğimiz günlerde İnstagram hesabından Babel'e "Haidee gell kırmızı kaffa" şeklinde bir mesaj atmış ve taraftarı heyecanlandırmıştı.