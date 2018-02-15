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Slalomda altın madalya Mikaela Shiffrin

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları'nda kadınlar Alp disiplini dev slalom mücadelesinde Birleşik Amerikalı Mikaela Shiffrin zafere ulaştı.

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İki ayaktan oluşan yarışı toplam 2:20.02'lik sürede tamamlayan ABD'li sporcu, kariyerinin ikinci olimpiyat altınını elde etti.

2014 Sochi'de slalom yarışını ilk sırada tamamlayan Shiffrin, olimpiyat tarihinde slalom-dev slalom dublesi yapan altıncı kadın sporcu oldu. 2:20.41'lik derecesiyle gümüş madalya elde eden Ragnhild Mowinckel, Norveç'e kadınlar slalomdaki en büyük başarısını kazandırırken, bronz madalyanın sahibi 2:20.48'lik zamanıyla İtalyan Federica Brignone oldu.

Kadınlar Alp disiplininde Türkiye'yi temsil eden tek isim olan Özlem Çarıkçıoğlu ise toplamda 2:53.00'lük süresiyle yarışı 57. sırada tamamladı

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