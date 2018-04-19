Slaven Bilic, Almanya yolcusu

Sezon sonunda Jupp Heynckes ile yollarını ayıracak olan Bayern Münih, 46 yaşındaki Hırvat teknik adam Niko Kovac'la anlaştığını geçtiğimiz günlerde resmen açıklamıştı. Kovac'ın yerine gelecek ismin de Slaven Bilic olacağı ifade edildi.

BILIC EN GÜÇLÜ ADAY

Eintracht Frankfurt, Niko Kovac'tan boşalan koltuğa Slaven Bilic'i getirmek için Hırvat hocayla görüşme halinde.

Hırvat basınında çıkan haberlere göre Eintracht Frankfurt'ta Kovac'ın yerine en güçlü aday vatandaşı Bilic. Haberin detaylarında birkaç teknik adamın daha isminin geçtiği ancak Bilic'le anlaşmanın an meselesi olduğu belirtildi.

2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic, daha sonra Premier Lig'in yolunu tutmuştu. Haziran 2015'te West Ham United'ın başına geçen Bilic'in, Kasım 2017'de Ada ekibi tarafından işine son verilmişti.

Hırvat teknik adam yaklaşık 6 aydır takım çalıştırmıyor.