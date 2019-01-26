Slimani-Adebayor takası gündemde

Fenerbahçe, geldiği günden beri hayal kırıklığı yaşatan İslam Slimani'nin yerine Süper Lig'i iyi bilen Emanuel Adebayor'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

ERSUN YANAL ONAY VERDİ

Habertürk'ün haberine göre, Adebayor ve Slimani'nin takasının gerçekleşme ihtimali yüksek.

Bu transferde tüm taraftarlar işe olumlu bakıyor. Ersun Yanal'ın Slimani'yle ilgili soru işaretleri olduğu ancak tecrübeli hocanın da transfere onay verdiği belirtildi.

KULÜPLER VER FUTBOLCULAR OLUMLU BAKIYOR

Leicester City tarafıyla görüşmeler sürüyor, pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Kulüpler ve futbolcular takasın gerçekleşmesine olumlu bakıyor. Görüşmeler başkan seviyesinde yapılıyor. Birkaç gün içerisinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Frey'in sakatlığı nedeniyle sarı-lacivertli takımda Slimani'yi göndermeden direkt olarak Adebayor'u alma fikrinin de oluştuğu ancak takas ihtimalinin daha yüksek olduğu öğrenildi.