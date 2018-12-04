Slimani: Arkadaşlarımdan pas alamıyorum

Sezon başında yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle transfer ettiği Slimani, hayal kırıklığı yarattı. Taraftarın tepkisini çeken Cezayirli ise top alamamaktan şikayetçi.

29 ŞUT 1 GOL

Süper Lig'de bu sezon sarı-lacivertli formayla 11 maça çıkan Slimani sadece Kayserispor'a gol attı. Rakip kalelere toplamda 29 şut çeken tecrübeli forvetin 1 gol atabilmesi camiada da yoğun eleştirilere sebep oluyor. Slimani'nin son 2 maçta çektiği 4 şut da kaleyi bulmadı.

Sezon başı Leicester City'den kiralanan Slimani ise takım arkadaşlarının kendisine pas atmamasından dert yanıyor.

"PAS ALAMIYORUM"

Takımın sisteminden ve arkadaşlarından pas alamamaktan şikayetçi olan Slimani, kendisine pas atılmadığı için kanatlara gidip top almak zorunda kaldığını ve bu yüzden kale önünde meşin yuvarlakla buluşamadığını ifade etti. Slimani rakip kalede bu sebeplerden dolayı etkili olamadığını ve gol bulamadığını belirtti.