Slimani ayrılmak istemiyor

Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu Sadık, Moses, Tolgay ve Serdar transferleriyle güçlendiren Fenerbahçe'de beklenen forvet transferi bir türlü gerçekleşemedi.
Beklentileri karşılayamayan İslam Slimani'yi göndererek yerine forvet takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, Cezayirli futbolcudan gelen yanıtla şoka uğradı.
CASTİLLO'YLA ANLAŞILMIŞTI
Transferin son günü takımdan ayrılmak istemediğini söyleyen Slimani, böylece Fenerbahçe'nin golcü transferi yapmasını engelledi.
Benficalı Castillo ile anlaşan Kanarya, Slimani'nin bu kararı sonrası şimdilik golcü transferini rafa kaldırdı.
Şayet 30 yaşındaki futbolcu, transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala kararını değiştirmezse, Fenerbahçe golcü takviyesi yapamayacak.