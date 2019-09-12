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Slimani Benin'i de boş geçmedi

Fenerbahçe'de geçen sezon performansıyla tepki çeken Slimani, Fransız ekibinde çıktığı 2 maçta 3 kez gol sevinci yaşarken Cezayir Milli Takımı'nın Benin ile oynadığı hazırlık maçında da golle buluştu.

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Geçtiğimiz sezon F.Bahçe formasıyla büyük hayal kırıklığı yaşayan ve 15 lig maçında 1 gol atan Slimani'ye bir haller oldu. Cezayirli oyuncu, yeni takımı Monaco'da rakip kalecilerin kabusu oldu.

Geçtiğimiz sezon F.Bahçe formasıyla büyük hayal kırıklığı yaşayan ve 15 lig maçında 1 gol atan Slimani'ye bir haller oldu. Cezayirli oyuncu, yeni takımı Monaco'da rakip kalecilerin kabusu oldu. Fransız ekibinde çıktığı 2 maçta 3 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu, Cezayir Milli Takımı'nın Benin ile oynadığı hazırlık maçında da fileleri havalandırdı.

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