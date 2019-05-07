Slimani F.Bahçe yönetimine teşekkür etti

Fenerbahçe'de şüphesiz sezonun en büyük hayal kırıklığı İslam Slimani oldu.
Büyük umutlarla kiralanan ancak ligde sadece 1 gol atabilen Cezayirli forvet, ligin ikinci yarısında kadro dışı bırakılmıştı.
Sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılacak olan 31 yaşındaki forvetten ilginç bir hamle geldi.
TEŞEKKÜRLER FENERBAHÇE
Transfer olmadan önce kulübe güvenmediği için banka teminatı isteyen Slimani, kadro dışı kalmasına rağmen ödemelerde hiçbir aksaklık yaşamadı.
Tecrübeli futbolcu, ücret konusunda kendisine zorluk çıkarmayan Fenerbahçe yönetimine teşekkür etti.