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Slimani F.Bahçe yönetimine teşekkür etti

Transfer olmadan önce kulübe güvenmediği için banka teminatı isteyen İslam Slimani, kadro dışı kalmasına rağmen maaşını zamanında ödeyen sarı-lacivertli yönetime teşekkür etti.

| Haber Merkezi
Slimani F.Bahçe yönetimine teşekkür etti
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Fenerbahçe'de şüphesiz sezonun en büyük hayal kırıklığı İslam Slimani oldu.

Büyük umutlarla kiralanan ancak ligde sadece 1 gol atabilen Cezayirli forvet, ligin ikinci yarısında kadro dışı bırakılmıştı.

Sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılacak olan 31 yaşındaki forvetten ilginç bir hamle geldi.

TEŞEKKÜRLER FENERBAHÇE

Transfer olmadan önce kulübe güvenmediği için banka teminatı isteyen Slimani, kadro dışı kalmasına rağmen ödemelerde hiçbir aksaklık yaşamadı.

Tecrübeli futbolcu, ücret konusunda kendisine zorluk çıkarmayan Fenerbahçe yönetimine teşekkür etti.

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