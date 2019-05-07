Sekiz aylık hamileliği, havuzda yarışmasına engel olmadı

1 Şampiyonun kasasına girecek olan para Süper Lig şampiyonunu büyük paralar bekliyor. Lider Galatasaray ipi göğüslerse toplam 450 milyon liralık gelirin sahibi olacak. Şayet şampiyon Başakşehir olursa bu para 350 milyon liraya düşecek.

2 Mehmet Demirkol: Beşiktaş ikinci golde uyudu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın derbide yediği ikinci golün inanılmaz olduğunu ifade ederek, "Brezilya'da olsa şike var dersiniz" dedi.

3 Galatasaray son haftalarda şampiyonluğu bırakmıyor Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğe yükselen Galatasaray, son 3 haftaya önde girdiği sezonlarda şampiyonluğu bırakmıyor.

4 Fatih Terim: Başakşehir'i yenip şampiyon olalım Galatasaray'ın deneyimli hocası Fatih Terim, 33. hafta Başakşehir'i yenerek şampiyon olmanın planlarını yapıyor.

5 Slimani F.Bahçe yönetimine teşekkür etti Transfer olmadan önce kulübe güvenmediği için banka teminatı isteyen İslam Slimani, kadro dışı kalmasına rağmen maaşını zamanında ödeyen sarı-lacivertli yönetime teşekkür etti.

6 Beşiktaş, Bülent Yıldırım'ı şikayet edecek Beşiktaş, derbideki yönetimini beğenmediği hakem Bülent Yıldırım'ı MHK'ye şikayet edecek.

7 Frey gidiyor Reyes dönüyor Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Frey takımdan ayrılıyor. Devre arası Leganes'e kiralanan Reyes ise geri dönüyor.

8 Yusuf Yazıcı engelli bir taraftarı mutlu etti Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı, İstiklal Marşı'nı Deniz adındaki engelli bir taraftarı kucağına alarak okudu.

9 Trabzonspor Kayseri'yi 4 golle yendi Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-2 mağlup etmeyi başararak puanını 56'ya yükseltti, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantiledi.