Slimani, Fransa'da gollerine devam ediyor

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında AS Monaco ile Brest karşı karşıya geldi. Stade Louis II'de oynanan mücadeleyi Monaco, 4-1'lik skorla kazandı.

Monaco, 27. dakikada Islam Slimani'nin asisti ve Wissem Ben Yedder'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İlk golün asistini yapan Slimani, 62. dakikada penaltı noktasından fileleri havalandı. 73'te bir kez daha sahneye çıkan Cezayirli yıldız, bu kez Gelson Martins'e asisti yaptı. 90. dakikada Islam Slimani, bu kez Balde Diao Keita'ya asist yaptı ve maçın skorunu belirledi.

5 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Slimani maçı 1 gol ve 3 asistle tamamladı.

Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Islam Slimani, bu sezon Monaco formasıyla toplam bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 4 gol ve 4 asist istatistiklerini yakaladı.

Bu sonucun ardından Monaco, puanını 9'a yükseltti. Brest ise 8 puanda kaldı.