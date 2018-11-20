Slimani: Gözüme uyku girmiyor

Sezon başında Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Islam Slimani şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı.

UYUYAMIYORUM

Girdiği pozisyonları cömertçe harcayarak ligin en kötü golcüsü olan Islam Slimani, Trabzon deplasmanında patlama sözü verdi. Kaçırdığı goller sebebiyle gözüne uyku girmediğini söyleyen Cezayirli yıldız "Artık bu duruma son vereceğim. Taraftarın bana verdiği destek karşılıksız kalmayacak" dedi.





PATLAMA BEKLENİYOR

Fenerbahçe taraftarı, İslam Slimani'den patlama bekliyor... Tecrübeli oyuncu şu an beklentileri karşılayamadı.

BU SEZON NE YAPTI?

MAÇ 9

GOL 1

ASİST 0

ŞUT ORT. 2.6

İSA. ŞUT 1.1

BAŞ. PAS 23

PAS YÜZ. 78

TOP KAZ. 0.6



SLIMANI'NIN LİG PERFORMANSI

SEZON MAÇ GOL

2016-17 23 7

2017-18 16 1

2018-19 9 1.