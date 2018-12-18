Slimani, Güiza'yı bile aratıyor

KRALSPOR

Sarı-lacivertli ekibin sezon başı yaptığı 11 transfer içinde takıma uyum sağlayamayan, beğenilmeyen birçok oyuncu var. Ancak en büyük hayal kırıklığı Slimani oldu.

GÜİZA'NIN GERİSİNDE KALDI

16 haftası geride kalan Süper Lig'de sadece 1 gol atan Cezayirli forvet, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumun en büyük nedenlerinden biri olarak görülüyor. Öyle ki Slimani, form olarak Güiza'nın bile gerisinde.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı forvetlerinden biri olan Güiza 14 milyon euro karşılığında Mallarco'dan transfer edilmiş ve büyük beklenti yaratmıştı. İspanya'da gol kralı olan Güiza kaçırdığı goller ve performansıyla çok eleştirilmişti. Şimdilerde aynı durumu yaşayan Slimani ise form olarak İspanyol golcüyü bile aratır oldu. (Bu haber Kralspor.com'dan alınmıştır)

Ligde şu ana kadar sadece 1 gol atan Slimani, Fenerbahçe formasıyla ilk 16 lig maçında 4 gol atıp 4 asist yapan Güiza'nın gerisinde kaldı.

Güiza, ilk sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 50 maça çıkıp 16 gol 12 asistlik performans sergilemişti.