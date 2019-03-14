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Slimani gününü gün ediyor

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İslam Slimani, her gece başka bir mekanda eğleniyor. Taraftarlar, yılda 4.5 milyon euro (28 milyon TL) kazanan Cezayirli forvetin rahat tavırlarına tepki gösterdi.

Slimani gününü gün ediyor
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Fenerbahçe'de İslam Slimani krizi yaşanıyor...

Sezon başında Leicester'den kiralık olarak alınan Cezayirli forvet, ligde sadece 1 gol atabildi.

30 yaşındaki futbolcudan umudunu kesen teknik direktör Ersun Yanal, yönetimle bir görüşme gerçekleştirerek Slimani'nin kadro dışı kalmasını istemişti.

YILLIK MAAŞI 28 MİLYON TL

Haftalardır A takımla antrenmanlara çıkmayan Slimani, gününü gün ediyor. Yılda 4.5 milyon euro (28 milyon TL) kazanan tecrübeli futbolcunun, sosyal medyada gittiği mekanların fotoğraflarını paylaşması sarı-lacivertli taraftarları iyice kızdırdı.

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