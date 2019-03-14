1 Fikret Orman'ın tercihi Jorge Jesus Fikret Orman'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda takımın başına Jorge Jesus'u getireceği ifade edildi.

2 Slimani gününü gün ediyor Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İslam Slimani, her gece başka bir mekanda eğleniyor. Taraftarlar, yılda 4.5 milyon euro (28 milyon TL) kazanan Cezayirli forvetin rahat tavırlarına tepki gösterdi.

3 Fenerbahçe, Fransa'dan forvet alıyor Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Fransa 2. Lig takımlarından Metz'te forma giyen Diallo'yu kadrosuna katacak.

4 TFF'nin yeni yabancı kuralı Türkiye'de yıllardır tartışılan, defalarca kez değişen yabancı kuralı bir kez daha değişiyor. TFF'nin planmasına göre yeni sistem 6+2+2 şeklinde olacak.

5 Messi: Cristiano Ronaldo beni etkiledi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, Atletico Madrid'e 3 gol atan Cristiano Ronaldo'ya övgüler yağdırdı.

6 Barcelona çeyrek finale çıktı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Lyon'u 5-1 mağlup eden Barcelona, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

7 Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi Bayern Münih Liverpool'a 3-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

8 Rüzgardan yıkılan direk hakemin bacağını kırdı Amerika'nın Arkansan Eyaleti'nde Lise Futbol Ligi mücadelesinde stadyumun aydınlatma direği şiddetli rüzgardan dolayı saha düştü ve yardımcı hakemin bacağını kırdı.

9 PFDK'da gündem Fırat Aydınus Fırat Aydınus, yardımcısı Yusuf Bozdoğan ile kavga ettiği için PFDK'ya sevk edilmişti. Disiplin Kurulu'nun Aydınus'la ilgili kararını kısa sürede açıklayacağı öğrenildi.