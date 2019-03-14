Fenerbahçe'de İslam Slimani krizi yaşanıyor...
Sezon başında Leicester'den kiralık olarak alınan Cezayirli forvet, ligde sadece 1 gol atabildi.
30 yaşındaki futbolcudan umudunu kesen teknik direktör Ersun Yanal, yönetimle bir görüşme gerçekleştirerek Slimani'nin kadro dışı kalmasını istemişti.
YILLIK MAAŞI 28 MİLYON TL
Haftalardır A takımla antrenmanlara çıkmayan Slimani, gününü gün ediyor. Yılda 4.5 milyon euro (28 milyon TL) kazanan tecrübeli futbolcunun, sosyal medyada gittiği mekanların fotoğraflarını paylaşması sarı-lacivertli taraftarları iyice kızdırdı.