Slimani ile Benzia ayrılıyor

Sarı-lacivertli takımın sezon başında transfer ettiği birçok futbolcu beklentilerin altında kalırken, en büyük hayal kırıklığı ise Benzia ile Slimani oldu.

BENZİA KADRO DIŞI KALDI, SLİMANİ VASATTI

İlk yarıda bulduğu şansı değerlendiremeyen Benzia, Ersun Yanal'ın gelişiyle birlikte kadro dışı kaldı. Süper Lig'de sadece 1 gol atabilen Slimani de 10 haftadır formasından uzak.

Kiralık sözleşmeleri bitecek iki oyuncu da gelecek sezon Fenerbahçe forması giymeyecek.

Cezayirli futbolcu Benzia'nın yeni sezonda adresi Katar olacak. Oyuncunun menajerinin Katar ekipleriyle görüştüğü ve kulübü Lille'e 3-4 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeneceği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiraladığı Slimani'nin opsiyonu kullanılmayacak ve oyuncu Leicester City'ye geri dönecek. 30 yaşındaki deneyimli forvetin Sporting Lisbon'a gideceği ifade ediliyor.