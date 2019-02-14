Slimani: Kahraman değilim

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit'i 1-0 yendiği maçta attığı golle takımına galibiyeti getiren Slimani, gelecek için umutlu konuştu.

"DAHA ÇOK GOL ATACAĞIM"

Maçın ardından Ersun Yanal'la bir görüşme yapan Slimani, "Bir golle kahraman olmadım. İlerleyen haftalarda daha çok gol atacağım" diye konuştu.

Performansının artacağı ve gollerinin devamının geleceği konusunda Yanal'a söz veren Cezayirli futbolcu, "Kötü bir dönem geçirdiğimin farkındayım. Ancak bunun çok abartıldığını da düşünüyorum. İnsanlar yargısız infaz yapmaya çok hevesli" diyerek sözlerini noktaladı.

Yanal ise Slimani'ye güvendiğini belirterek, "Sen bu görüntünün çok daha üzerinde bir potansiyele sahipsin, kendini baskı altında hissetme. Şu an son derece iyi bir ivme yakaladın. Bunu iyi değerlendir ve formayı geri verme" şeklinde cevap verdi.