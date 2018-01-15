İslam Slimani Leicester City'den ayrılıyor

Beşiktaş, Slimani transferinde sona yaklaşıyor...

Cenk Tosun'u Everton'a satan siyah-beyazlıların transfer listesindeki İslam Slimani hakkında kulübünden açıklama geldi.

Leicester City menajeri Claude Puel, golcü oyuncunun takımdan ayrılacağını söyledi.

SLİMANİ GÖNDERİLECEKLER ARASINDA

Puel yaptığı açıklamada, "Sadece 2 forvet pozisyonu için elimizde 6 oyuncu var. Islam Slimani ve Kelechi Iheanacho gidebilir" dedi.

OYNAMAK İÇİN AYRILMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın ilk temasları gerçekleştirdiği Slimani, takımındaki forma yarışında Jamie Vardy ve Shinji Okazaki'nin gerisinde bulunduğu için ayrılmaya sıcak bakıyor.

Leicester City'nin kadrosunda şu anda forvet pozisyonunda oynayabilen Jamie Vardy, Islam Slimani, Kelechi Iheanacho, Ahmed Musa, Shinji Okazaki ve Leonardo Ulloa isimleri yer alıyor.