Slimani, Ligue 1'e harika bir başlangıç yaptı

Fenerbahçe'nin Leicester City'den kiraladığı Islam Slimani, ortaya koyduğu performansla adeta hayal kırıklığı yaratmıştı.

15 lig maçında sadece 1 gol atabilen Cezayirli forvet, önce kadro dışı bırakılmış ardından da takımdan gönderilmişti.

Daha sonra Fransız ekibi Monaco'yla anlaşan golcü futbolcu, Ligue 1'e fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

TARİHE GEÇTİ

6 lig maçında 4 gol atıp 6 da asist yapan 31 yaşındaki forvet, Ligue 1 tarihinde skor katkısı olarak çift hanelere en erken ulaşan futbolcu oldu.