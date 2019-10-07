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Slimani, Ligue 1'e harika bir başlangıç yaptı

6 lig maçında 4 gol atıp 6 da asist yapan Slimani, Ligue 1'de çift hanelere ne erken ulaşan futbolcu oldu.

| Haber Merkezi
Slimani, Ligue 1'e harika bir başlangıç yaptı
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Fenerbahçe'nin Leicester City'den kiraladığı Islam Slimani, ortaya koyduğu performansla adeta hayal kırıklığı yaratmıştı.

15 lig maçında sadece 1 gol atabilen Cezayirli forvet, önce kadro dışı bırakılmış ardından da takımdan gönderilmişti.

Daha sonra Fransız ekibi Monaco'yla anlaşan golcü futbolcu, Ligue 1'e fırtına gibi bir başlangıç yaptı. 

TARİHE GEÇTİ

6 lig maçında 4 gol atıp 6 da asist yapan 31 yaşındaki forvet, Ligue 1 tarihinde skor katkısı olarak çift hanelere en erken ulaşan futbolcu oldu.

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