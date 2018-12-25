Slimani mendil satan çocuğa 100 TL verdi

Fenerbahçeli Slimani, havalimanında mendil satan Suriyeli bir çocuğa 100 lira harçlık verdi. Çocuk ise Cezayirli futbolcuyu tanımadı.

Spor Toto Süper Lig'de 17 haftalık ilk yarı sona erdi. 3 Büyüklerin formsuz olduğu ilk yarıya Anadolu takımları damga vurdu. İşte en iyi 11...

Fenerbahçe, tarihinin en kötü dönemini Ali Koç başkanlığında yaşıyor. Aziz Yıldırım'ın yerine göreve gelen Koç, eleştiri oklarının hedefinde.

Antalyaspor'la 0-0 berabere kalarak ligin ilk yarısını küme düşme hattında kapatan Fenerbahçe için sosyal medyada birçok caps yapıldı. İşte birbirinden komik capsler.

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Slimani ilk yarıyı 1 gol, Benzia ise sadece 1 asistle tamamladı.

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Ali Koç'a seslenen taraftara polis müdahale etti

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından bir taraftar Ali Koç'a "Başkanım yine takım otobüsle mi dönecek?" diye seslendi. Taraftara polis müdahale etti.