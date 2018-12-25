Slimani mendil satan çocuğa 100 TL verdi

Süper Lig'in devre arasına girmesiyle beraber Fenerbahçeli futbolcu Slimani de yurt dışına çıktı. Cezayirli futbolcu yeni yılı ailesiyle birlikte ülkesinde geçirmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.
SLİMANİ 100 TL HARÇLIK VERDİ
Check-in işlemi yaptıktan sonra pasaport kontrol noktasına ilerleyen Slimani'nin etrafı bu sırada mendil satan Suriyeli çocuklarla çevrildi. Çocukların mendil satmak istediği Slimani çocuklardan birine 100 TL harçlık verdi.
Slimani'den mendil satan çocuklara 100 TL harçlık - İZLE
Slimani'nin 100 TL verdiği Suriyeli Hasan kendisiyle konuşmaya gelen muhabirlere "Abi adam ünlü mü?" diye sordu. Slimani'nin Fenerbahçe'de oynadığını öğrenen çocuk, "Onunla Arapça konuştum. Bana 100 TL verdi." dedi.