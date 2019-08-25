Slimani, Monaco formasıyla ilk golünü attı

Fenerbabahçe'de gösterdiği performansla kulüp tarihinin en kötü golcüleri arasında yer alan Islam Slimani, yeni takımı Monaco'yla süper bir başlangıç yaptı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Karşılaşmanın 38. dakikasında sahneye çıkan Slimani, Monaco'nun bu sezonki ilk golünü de atmış oldu. Bu golün asisti ise eski Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru'dan geldi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

FENER'DE YALNIZCA 1 GOL ATABİLMİŞTİ

Geçen sezon başında Leicester City'den kiralık olarak transfer edilen Cezayirli forvet, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 Süper Lig mücadelesinde yalnızca 1 gol atabilmişti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen sarı-lacivertli taraftarlara adeta saç baş yolduran oyuncu, yeni takımı Monaco ile bu sezona iyi bir başlangıç yaptı ve ilk maçında golle tanıştı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Öte yandan Slimani'nin Monaco forması ile çıktığı ilk maçta gol atması sosyal medyada da konuşuldu. Slimani'nin golü Fenerbahçeli taraftarların en çok paylaştığı videolardan oldu.